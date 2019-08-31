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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112338 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122993 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114522 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120477 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125570 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151022 просмотра

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Двух осужденных по Бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир” этапируют в колонию Ставропольского края — адвокат

Двух осужденных по Бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир” этапируют в колонию Ставропольского края — адвокат

Киев  •  УНН

 • 9501 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Двух фигурантов первого Бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Энвера Мамутова и Ремзи Меметова, осужденных в России, этапируют в колонию Ставропольского края. Об этом сообщил адвокат Сергей Легостов в видеокомментарии на странице объединения “Крымская солидарность” в Facebook, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии. 

“После этапирования из СИЗО № 1 города Ростов-на-Дону, примерно в течение 10 суток, двое из бахчисарайской четверки, Энвер Мамутов и Ремзи Меметов, были найдены в городе Пятигорске Ставропольского края и вчера поступила информация, что они направлены для отбывания наказания в колонию № 11 Ставропольского края”, — сказал адвокат.

Он добавил, что осужденных крымчан намерены посетить украинские консулы.

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Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”, признанной в России террористической.

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова — к 9 годам колонии строгого режима.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на “политически мотивированный характер” уголовного дела.

11 июля Верховный суд России изменил приговор фигурантам дела. Энверу Мамутова назначили наказание в виде 16 лет 9
месяцам заключения, Ремзи Меметова, Рустема Альбитарову, Зеври Абсеитову — 8 лет 9 месяцев лишения каждому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд в России на полгода оставил в СИЗО фигурантов Бахчисарайской “дела Хизб ут-Тахрир”

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