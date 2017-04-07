Двух таможенников на Харьковщине поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Двух сотрудников таможенного поста Харьковской таможни государственной фискальной службы Украины задержали во время получения взятки в 9 тыс. грн. Общая сумма их неправомерной выгоды составила 19,5 тыс. грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"В прокуратуру обратился житель области. Он рассказал, что на таможенном посту инспекторы требуют от него вознаграждение за беспрепятственный ввоз в Украину из-за границы консервов", - пояснил начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов.
Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч.3 ст.368 УК Украины ("получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды").
Инспекторы задержаны в порядке ст. 208 УПК. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Как сообщал УНН 6 апреля, таможенники не дали вывезти в Германию старинную русскую энциклопедию.