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Двох митників на Харківщині спіймали на хабарі

Двох митників на Харківщині спіймали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Двох співробітників митного посту Харківської митиці державної фіскальної служби України затримано під час отримання хабара на 9 тис. грн. Загальна сума їхньої неправомірної вигоди склала 19,5 тис. грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.   

"До прокуратури звернувся мешканець області. Він розповів, що на митному посту інспектори вимагають від нього винагороду за безперешкодне ввезення до України через кордон консервів", – пояснив начальник управління прокуратури Харківської області Іван Тарасов.

Досудове розслідування проводиться прокуратурою області за ч.3 ст.368 КК України ("одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди").

Інспектори затримані у порядку ст. 208 КПКУ. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНН 6 квітня, митники не дали вивезти до Німеччини старовинну російську енциклопедію.

Українські Національні Новини

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