Двох митників на Харківщині спіймали на хабарі

"До прокуратури звернувся мешканець області. Він розповів, що на митному посту інспектори вимагають від нього винагороду за безперешкодне ввезення до України через кордон консервів", – пояснив начальник управління прокуратури Харківської області Іван Тарасов.

Досудове розслідування проводиться прокуратурою області за ч.3 ст.368 КК України ("одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди").

Інспектори затримані у порядку ст. 208 КПКУ. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНН 6 квітня, митники не дали вивезти до Німеччини старовинну російську енциклопедію.