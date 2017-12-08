Двух марафонцев признаны лучшими легкоатлетами месяца в Украине

У мужчин лучшим стал Роман Романенко, который в прошлом месяце финишировал вторым на дистанции 10 км марафоне в Валенсии (Испания) - 28:46 мин, а также на полумарафон в Запорожье - 1:05:41 ч. У женщин в опросе победу праздновала Ольга Котовская, которая заняла пятое место на марафоне в Ханчжоу (Китай) - 2: 30,20 ч.

Отметим, что опрос традиционно проводилось среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков.

Напомним, что лучшими легкоатлетами октября в Украине также становились представители марафона.