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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 65009 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 42154 просмотра

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107321 просмотра

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10 марта, 15:15 • 124786 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 107160 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Двух марафонцев признаны лучшими легкоатлетами месяца в Украине

Двух марафонцев признаны лучшими легкоатлетами месяца в Украине

Киев  •  УНН

 • 18462 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Федерация легкой атлетики объявила имена лучших легкоатлетов ноября в Украине, которыми стали представители марафона, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

У мужчин лучшим стал Роман Романенко, который в прошлом месяце финишировал вторым на дистанции 10 км марафоне в Валенсии (Испания) - 28:46 мин, а также на полумарафон в Запорожье - 1:05:41 ч. У женщин в опросе победу праздновала Ольга Котовская, которая заняла пятое место на марафоне в Ханчжоу (Китай) - 2: 30,20 ч.

Отметим, что опрос традиционно проводилось среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков.

Напомним, что лучшими легкоатлетами октября в Украине также становились представители марафона.

Украинские Национальные Новости

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