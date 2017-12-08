Двох марафонців визнано найкращими легкоатлетами місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Федерація легкої атлетики оголосила імена кращих легкоатлетів листопада в Україні, якими стали представники марафону, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
У чоловіків найкращим став Роман Романенко, який минулого місяця фінішував другим на дистанції 10 км на марафоні у Валенсії (Іспанія) - 28:46 хв, а також на півмарафоні у Запоріжжі - 1:05:41 год. У жінок в опитуванні перемогу святкувала Ольга Котовська, яка посіла п’яте місце на марафоні у Ханчжоу (Китай) - 2:30,20 год.
Зазначимо, що опитування традиційно проводилося серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.
Нагадаємо, що кращими легкоатлетами жовтня в Україні також ставали представники марафону.