Два человека госпитализированы из-за подозрительной субстанции в здании британского парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Два человека были госпитализированы из здания британского парламента в понедельник в качестве меры безопасности после обнаружения подозрительного пакета, передает УНН со ссылкой на Mirror.
Скотленд-Ярд заявил, что правоохранители сейчас изучают содержание подозрительного пакета, а парламентарии заявили, что рассматривают "потенциальную ситуацию, связанную с подозрительной субстанцией".
Сообщается, что эвакуация из здания не проводилась, однако часть территории была огорожена.
"Полиция была вызвана в 12.58 из-за сообщения о подозрительном пакете в доме Норман Шоу. Главные специалисты присутствовали, пакет изучается. Присутствовали службы скорой помощи Лондона. В качестве меры безопасности мужчину и женщину отвезли в центральную лондонскую больницу", - сказала Представительница милиции Метрополитена.
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