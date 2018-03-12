Двох людей госпіталізували через підозрілу субстанцію в будівлі британського парламенту

Скотленд-Ярд заявив, що правоохоронці наразі вивчають вміст підозрілого пакету, а парламентарі заявили, що розглядають “потенційну ситуацію, пов’язану із підозрілою субстанцією”.

Повідомляється, що евакуація з будівлі не проводилась, проте частина території була огорожена.

“Поліція була викликана о 12.58 через повідомлення про підозрілий пакет у будинку Норман Шоу. Головні спеціалісти були присутні, пакет вивчається. Були присутні служби швидкої допомоги Лондона. В якості запобіжного заходу чоловіка і жінку відвезли до центральної лондонській лікарні”, — сказала Представниця міліції Метрополітену.

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