Двух харьковских чиновников задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Харькове полиция задержала на взятке в 30 тыс. гривен двух должностных лиц. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Чиновник горсовета совместно с заместителем начальника райотдела исполнительной службы Харькова требовали 30 тыс. взятки от директора общества. Зато гарантировали приостановление исполнения решения Хозяйственного суда о расторжении договора аренды и освобождении нежилого помещения коммунальной собственности. В дальнейшем за пользование помещением предусматривалась ежемесячная "рента" чиновникам в сумме 6 тыс. гривен.
Средства получались в три этапа через директора юридической фирмы-помощника адвоката. Правоохранители задокументировали первых два факта вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды в сумме 5 и 13 тыс. гривен.
Сегодня, 10 января, правоохранители задержали должностных лиц при получении третьей части взятки в сумме 12 тыс. гривен.
По этому факту возбудили уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Продолжаются обыски по месту жительства и работы злоумышленников и решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщении им о подозрении.