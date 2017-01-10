Двох харківських посадовців затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Харкові поліція затримала на хабарі у 30 тисяч гривень двох посадовців. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Посадовець міськради спільно з заступником начальника райвідділу Держвиконслужби Харкова вимагали 30 тисяч хабара від директора товариства. Натомість гарантували зупинення виконання рішення Господарського суду щодо розірвання договору оренди та звільнення нежитлового приміщення комунальної власності. В подальшому за користування приміщенням передбачалась щомісячна “рента” посадовцям у сумі 6 тисяч гривень.
Кошти отримувались у три етапи через директора юридичної фірми-помічника адвоката. Правоохоронці задокументували перших два факти вимагання та одержання посадовцем неправомірної вигоди у сумі 5 та 13 тисяч гривень.
Сьогодні, 10 січня, правоохоронці затримали посадовців під час отримання третьої частини хабара у сумі 12 тисяч гривень.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.
Тривають обшуки за місцем проживання і роботи зловмисників та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу і повідомлення їм про підозру.