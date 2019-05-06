Двух детей насмерть засыпало песком
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Двое детей погибли из-за осыпания насыпи песка в Мариуполе Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Сообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке улиц Очаковская и переулка Песчаный в Мариуполе спасатели получили 5 мая в 22:26.
"На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое детей", - говорится в сообщении.
На месте происшествия спасатели выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были изъяты до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Бойцы ГСЧС с помощью шанцевого инструмента провели перекопку части обрушившейся насыпи песка с целью выявления других возможных пострадавших. Погибших и пострадавших не обнаружено.
Напомним, в Ровенской области 8-летнего мальчика насмерть засыпало песком.