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Двух детей насмерть засыпало песком

Двух детей насмерть засыпало песком

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Двое детей погибли из-за осыпания насыпи песка в Мариуполе Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Сообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке улиц Очаковская и переулка Песчаный в Мариуполе спасатели получили 5 мая в 22:26.

"На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое детей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были изъяты до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Бойцы ГСЧС с помощью шанцевого инструмента провели перекопку части обрушившейся насыпи песка с целью выявления других возможных пострадавших. Погибших и пострадавших не обнаружено.

Напомним, в Ровенской области 8-летнего мальчика насмерть засыпало песком.

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