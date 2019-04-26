У Рівненській області 8-річного хлопчика на смерть засипало піском
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Рівненській області 8-річного хлопчика засипало піском, внаслідок чого він загинув. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
Так, повідомлення про загибель малолітнього хлопчика з села Карасин до поліції надійшло близько 23:00 години 25 квітня.
"Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що діти в період із 19-ї до 21-ї години бавилися поблизу села на місцевості, де жителі Карасина набирають пісок. У ямі орієнтовною глибиною близько метра стався зсув, у результаті чого восьмирічного хлопчика засипало піском. Вже пізно ввечері, коли старший брат пішов шукати меншого, виявив його без ознак життя", - прокоментували в поліції.
Місцевий фельдшер констатувала смерть дитини.
У рамках досудового розслідування розпочатого за частиною 1 статті 115 КК України (Умисне вбивство - ред) поліцейські встановлюють усі обставини події.
"У сім’ї серед чотирьох дітей восьмирічний хлопчик був наймолодший", - додали у ГУНП.
Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловіка засипало у піщаному кар’єрі.