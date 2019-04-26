В Ровенской области 8-летнего мальчика насмерть засыпало песком

Так, сообщение о гибели малолетнего мальчика из села Карасин в полицию поступило около 23:00 часов 25 апреля.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что дети в период с 19 до 21 часов играли вблизи села на местности, где жители Карасина набирают песок. В яме ориентировочной глубиной около метра произошел оползень, в результате чего восьмилетнего мальчика засыпало песком. Уже поздно вечером, когда старший брат пошел искать младшего, обнаружил его без признаков жизни", - прокомментировали в полиции.

Местный фельдшер констатировал смерть ребенка.

В рамках досудебного расследования начатого по части 1 статьи 115 УК Украины (Умышленное убийство - ред) полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"В семье среди четырех детей восьмилетний мальчик был самый младший", - добавили в ГУНП.

Напомним, в Черновицкой области мужчину засыпало в песчаном карьере.