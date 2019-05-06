Двох дітей на смерть засипало піском
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Двоє дітей загинули через обсипання насипу піску у Маріуполі на Донеччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Повідомлення про нещасний випадок, що стався на перехресті вулиць Очаківська та провулку Пісчаний у Маріуполі рятувальники отримали 5 травня о 22:26.
"На території занедбаного ангару сталося обсипання піску, внаслідок чого загинули двоє дітей", - йдеться у повідомленні.
На місці події рятувальники з'ясували, що в результаті нещасного випадку загинули двоє хлопчиків, 2007 та 2008 років народження. Тіла загиблих були вилучені до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Бійці ДСНС за допомогою шанцевого інструменту провели перекопування частини насипу піску, який обвалився, з метою виявлення інших можливих постраждалих. Загиблих і постраждалих не виявлено.
Нагадаємо, у Рівненській області 8-річного хлопчика на смерть засипало піском.