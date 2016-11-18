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15 марта, 19:03 • 109559 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150789 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127809 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121043 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107197 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102618 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97594 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Двух депутатов задержали на взятке оперативники на Прикарпатье

Двух депутатов задержали на взятке оперативники на Прикарпатье

Киев • УНН

 • 8717 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 18 ноября. УНН. Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области и следователи областной прокуратуры задержали двух депутатов одного из сельсоветов области во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Правоохранители пресекли "законотворческую" деятельность двух депутатов одного из сельсоветов. Они, как члены земельной комиссии, пообещали гражданину решить земельный вопрос. В частности, выделение и передача в частную собственность земельного участка.
Стоимость такой "услуги" - 2000 долларов США.

Следователи прокуратуры области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Неправомерную выгоду получали двумя частями. После того, как депутаты распределили деньги между собой, их задержали оперативники УЗЭ и следователи прокуратуры. В настоящее время депутаты-вымогатели задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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