Двух депутатов задержали на взятке оперативники на Прикарпатье
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 18 ноября. УНН. Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области и следователи областной прокуратуры задержали двух депутатов одного из сельсоветов области во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Правоохранители пресекли "законотворческую" деятельность двух депутатов одного из сельсоветов. Они, как члены земельной комиссии, пообещали гражданину решить земельный вопрос. В частности, выделение и передача в частную собственность земельного участка.
Стоимость такой "услуги" - 2000 долларов США.
Следователи прокуратуры области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Неправомерную выгоду получали двумя частями. После того, как депутаты распределили деньги между собой, их задержали оперативники УЗЭ и следователи прокуратуры. В настоящее время депутаты-вымогатели задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.