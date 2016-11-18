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Двох депутатів затримали на хабарі оперативники на Прикарпатті

Двох депутатів затримали на хабарі оперативники на Прикарпатті

Київ • УНН

 • 8717 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 18 листопада. УНН. Оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області та слідчі обласної прокуратури затримали двох депутатів однієї з сільрад області під час одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Правоохоронці припинили "законотворчу" діяльність двох депутатів однієї з сільрад. Вони, як члени земельної комісії, пообіцяли громадянину вирішити земельне питання. Зокрема, виділення та передача у приватну власність земельної ділянки.
Вартість такої "послуги" – 2 тисячі доларів США.

Слідчі прокуратури області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Неправомірну вигоду отримували двома частинами. Після того, як депутати розподілили гроші між собою, їх затримали оперативники УЗЕ та слідчі прокуратури. На цей час депутати-здирники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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