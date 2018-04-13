Двух мужчин в Луганской области держали на цепи

Как отмечается, в Рубежанский отдел полиции за помощью обратился местный житель, который рассказал о том, что по приказу владельцев дома, которые наняли его и еще четырех мужчин выполнять ремонтные работы в доме и хозяйственных постройках, его удерживали на цепи, били, пытали и принуждали работать.

"Трое суток держали в ошейнике на цепи, били, кололи ножом и заставляли выполнять работу по хозяйству. Именно такое наказание владельцы дома определили для подсобных рабочих, не угодивших им и не справившихся с ремонтными работами", - говорится в сообщении.

Этот факт внесен в ЕРДР по ч. 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы). Сейчас установлены как организатор преступления - хозяйка дома, так и все участники уголовного преступления. Продолжается проведение следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, на Волыни арестовали мужчину, который в Беларуси сдавал людей в рабство.