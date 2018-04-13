Двох чоловіків на Луганщині тримали на ланцюгу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Луганщині поліція звільнила двох чоловіків-робітників, яких били та тримали на ланцюгу. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП у Луганській області, передає УНН.
Як зазначається, до Рубіжанського відділу поліції за допомогою звернувся місцевий мешканець, який розповів про те, що за наказом власників будинку, які найняли його та ще чотирьох чоловіків виконувати ремонтні роботи у будинку та господарчих спорудах, його утримували на цепку, били, катували та примушували працювати.
"Три доби тримали в ошийнику на цепку, лупцювали, штрикали ножем та примушували виконувати роботу по господарству. Саме таке покарання власники будинку визначили для підсобних робітників, які не догодили їм та не впорались із ремонтними роботами", - йдеться у повідомленні.
Цей факт внесений до ЄРДР за ч. 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі). Наразі встановлені як організатор злочину – власниця будинку, так і усі учасники кримінального правопорушення. Продовжується проведення слідчих дій, встановлюються усі обставини події та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
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