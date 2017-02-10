Двух боевиков "ЛНР" заочно приговорили к 14 и 15 годам заключения

Так, отмечается, что прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух боевиков "ЛНР" по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 260 (участие в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования в нападении на граждан по предварительному сговору группой лиц), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение боевых припасов, оружия без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Установлено, что осенью 2014 года указанные лица вошли в разведывательный батальон не предусмотренного законом вооруженного формирования и принимали активное участие в его деятельности.

В частности, в декабре 2014 года, используя автоматическое огнестрельное оружие и гранаты, вместе с другими неустановленными лицами, совершили нападение на опорный пункт 24 механизированной бригады Вооруженных Сил Украины на территории Попаснянского района.

В связи с сокрытием осужденных на территории Луганской области, которая временно не подконтрольна украинской власти, в отношении последних осуществлена ​​процедура специального судебного разбирательства, по результатам которой боевиков террористической организации "ЛНР" заочно приговорили к 15 и 14 годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, после убийства "Гиви" среди боевиков зафиксировано увеличение желающих освободиться.