Двох бойовиків "ЛНР" заочно засудили на 14 та 15 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Луганщині двох бойовиків терористичної організації “ЛНР” засудили до 14 та 15 років позбавлення волі заочно. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.
Так, зазначається, що прокуратурою підтримано державне обвинувачення стосовно двох бойовиків “ЛНР” за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 260 (участь у складі не передбаченого законом збройного формування у нападі на громадян за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання бойових припасів, зброї без передбаченого законом дозволу), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) КК України.
Встановлено, що восени 2014 року вказані особи увійшли до розвідувального батальйону не передбаченого законом збройного формування та брали активну участь у його діяльності.
Зокрема, у грудні 2014 року, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю та гранати, разом з іншими невстановленими особами, вчинили напад на опорний пункт 24 механізованої бригади Збройних Сил України на території Попаснянського району.
У зв’язку з переховуванням засуджених осіб на території Луганської області, яка тимчасово не підконтрольна українській владі, стосовно останніх здійснено процедуру спеціального судового розгляду, за результатами якої бойовиків терористичної організації “ЛНР” заочно засуджено до 15 та 14 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, після вбивства “Гіві” серед бойовиків зафіксовано збільшення охочих звільнитися.