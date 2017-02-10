Двох бойовиків "ЛНР" заочно засудили на 14 та 15 років ув'язнення

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 38329 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 96106 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 102276 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 90302 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 113502 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77906 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 87522 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97061 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88595 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 201514 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2.6м/с
33%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 16860 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 11350 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 18851 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 18528 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 18394 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 102283 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 201518 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 353809 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 289168 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 398173 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 20072 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 18052 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 90305 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 24602 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 29514 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Двох бойовиків "ЛНР" заочно засудили на 14 та 15 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 9455 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Луганщині двох бойовиків терористичної організації “ЛНР” засудили до 14 та 15 років позбавлення волі заочно. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Двох бойовиків "ЛНР" заочно засудили на 14 та 15 років ув'язнення

Так, зазначається, що прокуратурою підтримано державне обвинувачення стосовно двох бойовиків “ЛНР” за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 260 (участь у складі не передбаченого законом збройного формування у нападі на громадян за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання бойових припасів, зброї без передбаченого законом дозволу), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Встановлено, що восени 2014 року вказані особи увійшли до розвідувального батальйону не передбаченого законом збройного формування та брали активну участь у його діяльності.

Зокрема, у грудні 2014 року, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю та гранати, разом з іншими невстановленими особами, вчинили напад на опорний пункт 24 механізованої бригади Збройних Сил України на території Попаснянського району.

У зв’язку з переховуванням засуджених осіб на території Луганської області, яка тимчасово не підконтрольна українській владі, стосовно останніх здійснено процедуру спеціального судового розгляду, за результатами якої бойовиків терористичної організації “ЛНР” заочно засуджено до 15 та 14 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, після вбивства “Гіві” серед бойовиків зафіксовано збільшення охочих звільнитися.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,686.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,618.59