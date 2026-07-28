Двух военнослужащих из "Скели" задержали и вручили подозрение за жестокое обращение с сослуживцами - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим полка "Скала" за жестокое обращение с сослуживцами, сообщили в ГБР во вторник, пишет УНН.

Сотрудники ГБР при содействии командования воинской части сообщили о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка "Скала", которые, по данным следствия, избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области

По данным бюро, "установлено, что в мае 2026 года двух военнослужащих выписали из больницы из-за нарушения установленного режима и отправили в медицинскую часть подразделения. После этого подозреваемые решили самостоятельно их "наказать" за нарушение дисциплины".

"Они нанесли потерпевшим многочисленные удары, а затем заперли в хозяйственной постройке, где продолжили издевательства, - указали в ГБР. - Один из военнослужащих потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями. Другого потерпевшего незаконно удерживали еще почти сутки. Позже его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами".

Оба фигуранта задержаны. Им сообщено о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождавшемся избиением и издевательством над несколькими лицами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 УК Украины)