Двое сумчан пострадали от укусов летучих мышей

Двое жителей Сумской громады получили укусы летучих мышей - мужчина и подросток, оба пострадавших проходят курс антирабического лечения, сообщили в пятницу в Сумском горсовете, пишет УНН.

Двое жителей Сумской громады пострадали от укусов летучих мышей. Одного из сумчан укусила летучая мышь, которая спряталась в обуви, что сушилась на балконе. Мужчина получил инфицированную рану левой кисти. От укуса летучей мыши пострадал также подросток, который пытался прогнать стаю летучих мышей с балкона. В результате, одно из млекопитающих укусил ребенка за кисть - сообщили в горсовете в Telegram.

После обращения в больницу мужчине назначили курс антирабических прививок. Парень сейчас также проходит курс антирабического лечения.

Врачи Сумского областного центра контроля и профилактики болезней предупреждают, что укус летучей мыши может быть опасным для здоровья, поэтому следует немедленно обратиться к врачу-травматологу или хирургу для обработки раны и назначения курса лечения.

13 українців постраждали від укусів павуків з початку року, смертей не фіксували - МОЗ