Двое сумчан пострадали от укусов летучих мышей
Киев • УНН
Двое жителей Сумской громады получили укусы летучих мышей: мужчина, который обул обувь с летучей мышью, и подросток, который пытался прогнать стаю с балкона. Оба пострадавших проходят курс антирабического лечения.
Двое жителей Сумской громады получили укусы летучих мышей - мужчина и подросток, оба пострадавших проходят курс антирабического лечения, сообщили в пятницу в Сумском горсовете, пишет УНН.
Двое жителей Сумской громады пострадали от укусов летучих мышей. Одного из сумчан укусила летучая мышь, которая спряталась в обуви, что сушилась на балконе. Мужчина получил инфицированную рану левой кисти. От укуса летучей мыши пострадал также подросток, который пытался прогнать стаю летучих мышей с балкона. В результате, одно из млекопитающих укусил ребенка за кисть
После обращения в больницу мужчине назначили курс антирабических прививок. Парень сейчас также проходит курс антирабического лечения.
Врачи Сумского областного центра контроля и профилактики болезней предупреждают, что укус летучей мыши может быть опасным для здоровья, поэтому следует немедленно обратиться к врачу-травматологу или хирургу для обработки раны и назначения курса лечения.
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