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Двоє сумчан постраждали від укусів кажанів

Двоє сумчан постраждали від укусів кажанів

Київ • УНН

 • 13112 перегляди

Двоє жителів Сумської громади отримали укуси кажанів: чоловік, який взув взуття з кажаном, та підліток, що намагався прогнати зграю з балкону. Обидва постраждалі проходять курс антирабічного лікування.

Двоє жителів Сумської громади отримали укуси кажанів - чоловік та підліток, обидва постраждалі проходять курс антирабічного лікування, повідомили у п'ятницю у Сумській мійськраді, пише УНН.

Двоє жителів Сумської громади постраждали від укусів кажанів. Одного з сумчан вкусив кажан, який сховався у взутті, що сушилось на балконі. Чоловік отримав інфіковану рану лівої кисті. Від укусу кажана постраждав також підліток, який намагався прогнати зграю кажанів з балкону. В результаті, один із ссавців укусив дитину за кисть

- повідомили у міськраді у Telegram.

Після звернення до лікарні чоловіку призначили курс антирабічних щеплень. Хлопець наразі також проходить курс антирабічного лікування.

Лікарі Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб попереджають, що укус кажана може бути небезпечним для здоров’я, тож слід негайно звернутися до лікаря-травматолога або хірурга для обробки рани та призначення курсу лікування.

13 українців постраждали від укусів павуків з початку року, смертей не фіксували - МОЗ01.08.24, 15:05 • 14064 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я

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