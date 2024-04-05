Двое погибших, девять раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

Два человека погибли, еще 9 получили ранения в результате атак россиян на жилые кварталы Донецкой области за прошедшие сутки. Враг ударил по региону 1722 раз. Об этом в пятницу сообщила полиция Донецкой области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским атакам подверглись 10 населенных пунктов области: города Константиновка, Лиман, поселки Острое, Нью-Йорк, Очеретино, села Галициновка, Николаевка, Новобахмутовка, Новоалександровка, Предтечино.

Повреждены 62 гражданских объекта - 51 жилой дом, школы, учреждения культуры, админздания, критическая инфраструктура.

По Нью-Йорку оккупанты ударили двумя авиабомбами "КАБ-250" и артиллерией - убили двух человек, еще двоих ранили. Повреждены 35 домов, образовательное учреждение, предприятие.

В результате артиллерийского обстрела травмировано гражданское лицо в Николаевке, повреждены 4 частных дома. Еще один раненый - в Новоалександровке.

Из реактивной артиллерии российские войска накрыли Новобахмутовку - повредили 8 частных домов.

Кроме того, сегодня около трех часов ночи россия осуществила два ракетных обстрела Покровска. Ранены 5 мирных жителей, среди них - ребенок 14 лет. Разрушениям подверглись 10 частных домов, два админздания, 6 торговых павильонов.