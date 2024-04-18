Двое мужчин ночью напали на пограничников - ГПСУ

Двое мужчин в ночь на 18 апреля напали на пограничников после требования сотрудников ГПСУ предоставить документы и показать машину, сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

Как сообщается, ночью во время несения службы движение служебного автомобиля пограничного наряда заблокировало неизвестное транспортное средство.

На требование предоставить документы и показать машину мужчины начали агрессировать и нецензурно ругаться. Один из них, по данным ГПСУ, нанес удар пограничнику в лицо, нанеся травмы. После этого наряд вызвал полицию.

В ГПСУ указали, что лица находились в неадекватном состоянии.

Оба нарушителя задержаны. За злостное неповиновение законному требованию пограничников лица привлечены к админответственности. Кроме того, в Нацполицию направлено сообщение о совершении уголовного преступления.

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