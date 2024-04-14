Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ

Четверо поляков на квадроциклах и мотоцикле незаконно пересекли венгерско-украинскую границу. На иностранцев составили админпротоколы. Как оказалось, поляки оказались в Украине из-за того, что потеряли связь и заблудились. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Четверо поляков вне пунктов пропуска на трех квадроциклах и мотоцикле пересекли венгерско-украинскую границу. Пограничный наряд задержал нарушителей и выяснил: граждане являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов - говорится в сообщении ГПСУ.

Отмечается, что в поддержку акции "2222 км" мужчины как раз преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула, ежесуточно, в основном по бездорожью, проезжали 300 км. Потеряв связь, заблудились и так оказались в Украине.

За незаконное пересечение границы на иностранцев составили админпротоколы. Вскоре, в порядке реадмиссии, их вернут в Венгрию.

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