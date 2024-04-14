Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  159568 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  157866 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  159557 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  172035 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  126877 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137501 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162132 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139937 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134556 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117952 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ

Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ

  •  7061 просмотра
Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post

Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post

  •  10353 просмотра
россияне готовятся к провокации на Запорожской АЭС - Генштаб

россияне готовятся к провокации на Запорожской АЭС - Генштаб

  •  10467 просмотра
Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю

Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю

  •  11192 просмотра
Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол

Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол

  •  11040 просмотра
Воздушные силы: доставка Patriot от Германии займет время, но будет осуществлена как можно скорее

Воздушные силы: доставка Patriot от Германии займет время, но будет осуществлена как можно скорее

  •  13230 просмотра
В ДТП на окраинах Киева столкнулись 6 автомобилей: пятеро пострадавших

В ДТП на окраинах Киева столкнулись 6 автомобилей: пятеро пострадавших

  •  12470 просмотра
россияне ночью обстреляли жилые кварталы Херсона: есть пострадавший, горели дома

россияне ночью обстреляли жилые кварталы Херсона: есть пострадавший, горели дома

  •  13667 просмотра
Нападение Ирана на Израиль: как отреагировали ЕС и страны Европы

Нападение Ирана на Израиль: как отреагировали ЕС и страны Европы

  •  12552 просмотра
россияне утром ударили по Казацкому на Херсонщине: врачи борются за жизнь пострадавшего мужчины

россияне утром ударили по Казацкому на Херсонщине: врачи борются за жизнь пострадавшего мужчины

  •  14526 просмотра

Популярные

Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

  •  51563 просмотра
NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

  •  101266 просмотра
14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря

14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря

  •  86603 просмотра
США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану

США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану

  •  100228 просмотра
Microsoft начинает тестировать рекламу в меню "Пуск" Windows 11

Microsoft начинает тестировать рекламу в меню "Пуск" Windows 11

  •  30024 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  212777 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  254445 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  271711 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  277295 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  315119 просмотра

Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ

Четверо поляков на квадроциклах и мотоцикле незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, заблудившись во время путешествия по бездорожью из Кракова в Стамбул.

Общество •   •  7061 просмотра
Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ

Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post

Беспилотники превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти", где войска с обеих сторон несут большие потери, а серьезные прорывы практически невозможны из-за постоянного наблюдения с дронов.

Война •   •  10353 просмотра
Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post

россияне готовятся к провокации на Запорожской АЭС - Генштаб

россияне готовят провокацию под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  10467 просмотра
россияне готовятся к провокации на Запорожской АЭС - Генштаб

Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю после ночной атаки Ирана на израильскую территорию.

политика •   •  11192 просмотра
Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю

Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол

Массированная атака Ирана на Израиль 14 апреля нанесла незначительный ущерб, без сообщений о жертвах со стороны Украины. Большинство ракет были перехвачены израильской и союзной противовоздушной обороной.

Новости Мира •   •  11040 просмотра
Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол

Воздушные силы: доставка Patriot от Германии займет время, но будет осуществлена как можно скорее

Германия предоставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot для защиты воздушного пространства Украины от российских воздушных ударов, но процесс поставки займет определенное время.

Война •   •  13230 просмотра
Воздушные силы: доставка Patriot от Германии займет время, но будет осуществлена как можно скорее

В ДТП на окраинах Киева столкнулись 6 автомобилей: пятеро пострадавших

Шесть автомобилей столкнулись в ДТП на окраине Киева, в результате чего пять человек получили ранения.

Общество •   •  12470 просмотра
В ДТП на окраинах Киева столкнулись 6 автомобилей: пятеро пострадавших

россияне ночью обстреляли жилые кварталы Херсона: есть пострадавший, горели дома

Ночью россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив одного человека и вызвав пожары в нескольких домах и повреждения многоэтажки.

Общество •   •  13667 просмотра
россияне ночью обстреляли жилые кварталы Херсона: есть пострадавший, горели дома

Нападение Ирана на Израиль: как отреагировали ЕС и страны Европы

Иран совершил массированную атаку на Израиль, использовав около 300 беспилотников и ракет. Это вызвало решительное осуждение со стороны ЕС и европейских стран.

Новости Мира •   •  12552 просмотра
Нападение Ирана на Израиль: как отреагировали ЕС и страны Европы

россияне утром ударили по Казацкому на Херсонщине: врачи борются за жизнь пострадавшего мужчины

Сегодня утром во время российского обстрела села Казацкое Херсонской области был тяжело ранен местный житель 1947 года рождения, врачи борются за его жизнь.

Война •   •  14526 просмотра
россияне утром ударили по Казацкому на Херсонщине: врачи борются за жизнь пострадавшего мужчины