Через Тису на резиновой лодке: еще четырех мужчин задержали в 100 метрах от границы

Группа мужчин пыталась переплыть Тису на надувной лодке, чтобы попасть в Венгрию. Об очередном случае на границе сообщила Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

Четырех мужчин, которые переносили с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы. Они не скрывали своих намерений незаконно попасть в Венгрию. Каждый из них должен был отдать от 4 до 5 тысяч долларов за организацию побега. В отношении задержанных составлены админпротоколы, устанавливается круг причастных к переправке лиц.

Пытался пересечь границу: в реке Тиса едва не утонул уклонист

Напомним

За период действия военного положения украинские пограничники во взаимодействии с другими правоохранительными органами разоблачили около 410 организованных групп, которые за деньги обещали незаконное содействие в пересечении границы.