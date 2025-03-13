Движение поездов восстановлено после атаки рф в Днепропетровской области
Киев • УНН
Укрзализныця сообщает о возобновлении движения поездов поврежденным участком. Ранее, из-за обстрелов энергообъектов, поезд №86 Львов - Запорожье задерживался, а №72 изменил маршрут.
Движение поездов по графику возобновлено после утренней вражеской атаки на энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области, сообщили в АО "Укрзализныця" в четверг в Telegram, пишет УНН.
Движение поездов по поврежденному в результате вражеских обстрелов участку восстановлено, поезда курсируют по графику
Напоминаем
Из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области наблюдались изменения в движении нескольких поездов. Поезд №86 Львов - Запорожье отправился из Днепра с задержкой; поезд №72 Львов - Павлоград должен был следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо станции Самар-Днепровский.