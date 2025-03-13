Рух поїздів відновлено після атаки рф на Дніпропетровщині

Рух поїздів за графіком відновлено після ранкової ворожої атаки на енергообʼєкти залізниці у Дніпропетровській області, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у четвер у Telegram, пише УНН.

Рух поїздів пошкодженою в результаті ворожих обстрілів ділянкою відновлено, поїзди курсують за графіком - повідомили в Укрзалізниці.

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Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині спостерігалися зміни в русі кількох поїздів. Поїзд №86 Львів - Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою; поїзд №72 Львів - Павлоград мав прямувати зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станції Самар-Дніпровський.