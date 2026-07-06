Движение поездов в Киевской области восстановлено после ночной атаки рф на железную дорогу
Киев • УНН
Вице-премьер Кулеба сообщил о восстановлении движения поездов после атаки рф на железнодорожную инфраструктуру Киевской области. Первый поезд из Боярки уже отправился в Киев.
Движение поездов в Киевской области восстановлено после атаки рф, затронувшей и железнодорожную инфраструктуру, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в соцсетях, пишет УНН.
Ночью россия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру Киевщины. Из соображений безопасности на отдельных участках движение поездов временно ограничивали, были задействованы резервные маршруты и внесены изменения в графики. Сейчас движение уже восстановлено. Первый поезд из Боярки уже выехал в Киев
Он подчеркнул, что "в сверхбыстрые сроки железнодорожники, работавшие сразу вслед за взрывотехниками ГСЧС, восстановили инфраструктуру на Киевщине и возобновили движение поездов". Было задействовано, по его словам, два десятка восстановительных бригад энергетиков, связистов, путейцев, которые работали параллельно, чтобы вернуть поезда на стандартные маршруты как можно быстрее.
"В дальнейшем как поезда дальнего следования, так и пригородные будут следовать стандартным маршрутом", - указал вице-премьер.
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