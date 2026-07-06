Движение поездов в Киевской области восстановлено после ночной атаки рф на железную дорогу

Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС

Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф

Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в Вишневом

Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков

37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики

В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человек

"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданы

Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council