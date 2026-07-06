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В Киевской области из-за ограничений безопасности задерживается ряд поездов, Укрзализныця изменила маршруты

Киев • УНН

 • 1940 просмотра

Укрзализныця сообщила о временном ограничении движения поездов в Киевской области из-за мероприятий ГСЧС. Часть рейсов направлена объездными маршрутами, ожидаются задержки.

В Киевской области из-за ограничений безопасности задерживается ряд поездов, Укрзализныця изменила маршруты

В Киевской области из-за ограничений безопасности, введенных ГСЧС, временно ограничено движение поездов на отдельных участках железной дороги. В связи с этим часть рейсов направили объездными маршрутами, из-за чего ожидаются задержки. Об этом сообщила Укрзализныця, пишет УНН.

Детали

Изменения касаются поездов №93 Харьков — Холм, №134 Каменец-Подольский — Киев, №94 Холм — Харьков, №43 Днепр — Ивано-Франковск и №104 Львов — Лозовая. В Укрзализныце отметили, что все ключевые остановки этих рейсов будут сохранены, однако пассажирам стоит учитывать возможные задержки.

Кроме того, из-за ограничений затруднено движение пригородных поездов в фастовском направлении. Для обеспечения сообщения между Бояркой и Киевом Укрзализныця совместно с Киевской областной военной администрацией организует автобусные перевозки по челночному маршруту.

Вражеский БпЛА попал в дрезину Укрзализныци на Харьковщине во время ремонта05.07.26, 03:53 • 11510 просмотров

Степан Гафтко

Общество