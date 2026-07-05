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Вражеский БпЛА попал в дрезину Укрзализныци на Харьковщине во время ремонта

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Вражеский беспилотник попал в дрезину Укрзализныци во время ремонтных работ на Харьковщине. Благодаря своевременному предупреждению работники успели перейти в укрытие, никто не пострадал.

Вражеский БпЛА попал в дрезину Укрзализныци на Харьковщине во время ремонта

Вражеский БПЛА попал в дрезину Укрзализныци во время выполнения ремонтных работ на Харьковщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение перевозчика.

Детали

Отмечается, что благодаря своевременному предупреждению от мониторингового центра работники успели перейти в укрытие.

К счастью, никто из железнодорожников не пострадал

- говорится в сообщении.

Указывается, что, несмотря на постоянные атаки, железнодорожники ежедневно продолжают выполнять свою работу, чтобы движение поездов оставалось безопасным и бесперебойным.

Напомним

25 июня российские войска нанесли удары по локомотивам Укрзализныци в Запорожье и на Сумщине. В результате атаки погиб помощник машиниста.

россия нанесла 23 удара по объектам Укрзализныци в семи областях13.05.26, 23:19 • 15859 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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