Вражеский БпЛА попал в дрезину Укрзализныци на Харьковщине во время ремонта
Киев • УНН
Вражеский беспилотник попал в дрезину Укрзализныци во время ремонтных работ на Харьковщине. Благодаря своевременному предупреждению работники успели перейти в укрытие, никто не пострадал.
Вражеский БПЛА попал в дрезину Укрзализныци во время выполнения ремонтных работ на Харьковщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение перевозчика.
Детали
Отмечается, что благодаря своевременному предупреждению от мониторингового центра работники успели перейти в укрытие.
К счастью, никто из железнодорожников не пострадал
Указывается, что, несмотря на постоянные атаки, железнодорожники ежедневно продолжают выполнять свою работу, чтобы движение поездов оставалось безопасным и бесперебойным.
Напомним
25 июня российские войска нанесли удары по локомотивам Укрзализныци в Запорожье и на Сумщине. В результате атаки погиб помощник машиниста.
россия нанесла 23 удара по объектам Укрзализныци в семи областях13.05.26, 23:19 • 15859 просмотров