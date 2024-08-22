Движение автотранспорта по Керченскому мосту перекрыто из-за вероятной "ракетной опасности"
Киев • УНН
В оккупированном Крыму объявлена тревога. На Керченском мосту остановлено движение автотранспорта, в Севастополе приостановлено морской пассажирский транспорт из-за вероятной ракетной опасности.
На оккупированном Крымском полуострове объявлена тревога: на Керченском мосту приостановили движение автотранспорта, в Севастополе остановлен морской пассажирский транспорт. Соцсети сообщают о ракетной опасности. Передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
В оккупированном Крыму тревога, вероятно связанная с вероятной ракетной опасностью, о чем сообщают российские мониторинговые телеграм-каналы. Возможно, в связи с этим были приостановлены такие объекты:
- движение автотранспорта на Керченском мосту перекрыто;
- морской и наземный пассажирский транспорт в Севастополе не работает.
Напомним,
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