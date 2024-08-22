Движение автотранспорта по Керченскому мосту перекрыто из-за вероятной "ракетной опасности"

На оккупированном Крымском полуострове объявлена тревога: на Керченском мосту приостановили движение автотранспорта, в Севастополе остановлен морской пассажирский транспорт. Соцсети сообщают о ракетной опасности. Передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

В оккупированном Крыму тревога, вероятно связанная с вероятной ракетной опасностью, о чем сообщают российские мониторинговые телеграм-каналы. Возможно, в связи с этим были приостановлены такие объекты:

движение автотранспорта на Керченском мосту перекрыто;

морской и наземный пассажирский транспорт в Севастополе не работает.



Напомним,

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