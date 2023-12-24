Движение грузовиков возобновили: польские фермеры завершили блокирование перед пунктом пропуска "Медика - Шегини"
Киев • УНН
Польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегин", что позволило восстановить нормальное движение грузовиков.
По информации от Пограничной стражи Республики Польша, акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" завершилась. Об этом сообщили в ГПСУ, пишет УНН.
По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини",
Детали
Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.
Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.
Дополнение
Польские перевозчики с 6 ноября блокируют движение грузовиков на границе с Украиной Украиной, сначала - в трех пунктах пропуска, а затем - в четырех.
11 декабря польские перевозчики разблокировали пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". А 18 декабря снова заблокировали проезд грузовиков через грузовиков через "Дорогуск-Ягодин".
Среди требований польских перевозчиков - возвращение разрешений для украинских водителей.
Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы: что известно22 декабрь 2023, 18:02 • 92985 просмотров
Движение грузовиков возобновили: польские фермеры завершили блокирование перед пунктом пропуска "Медика - Шегини"
Польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегин", что позволило восстановить нормальное движение грузовиков.
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