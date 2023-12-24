Движение грузовиков возобновили: польские фермеры завершили блокирование перед пунктом пропуска "Медика - Шегини"

По информации от Пограничной стражи Республики Польша, акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" завершилась. Об этом сообщили в ГПСУ, пишет УНН.

По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини", - говорится в сообщении.

Детали

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

Дополнение

Польские перевозчики с 6 ноября блокируют движение грузовиков на границе с Украиной Украиной, сначала - в трех пунктах пропуска, а затем - в четырех.

11 декабря польские перевозчики разблокировали пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". А 18 декабря снова заблокировали проезд грузовиков через грузовиков через "Дорогуск-Ягодин".

Среди требований польских перевозчиков - возвращение разрешений для украинских водителей.

Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы: что известно