Дважды за пять лет ирландка выиграла в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Сорокалетняя жительница ирландского поселка Томстаун выиграла 58 тыс. долл в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победительницы — Сюзан Грейс. Ей посчастливилось выиграть в лотерею второй раз за 5 лет.
“Пять лет назад сумма моего выигрыша составляла все те же 58 тыс. долл. И сейчас мне кажется, я чувствую себя самой счастливой женщиной в Ирландии”, — поделилась победительница эмоциями от выигрыша.
“Я не играю в лотереи слишком часто. Это мама на прошлой неделе подарила мне 10 билетов, и один из них оказался выигрышным”, - сказала она.
Добавим, что о планах на денежный приз ирландка пока умалчивает.
Напомним, жительница Черкасской области Ирина Здиорук была обычной домохозяйкой, пока в апреле этого года не купила счастливый билет “Лото-Забава”, благодаря которому выиграла 1 млн грн. Победительница мечтает о Париже. Но признаваться, на что именно потратит выигранные средства, тоже пока не спешит.