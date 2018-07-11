Двічі за п'ять років ірландка виграла в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Сорокарічна жителька ірландського селища Томстаун виграла 58 тис. доларів у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможниці - Сюзан Грейс. Їй пощастило виграти в лотерею вдруге за 5 років.
"П'ять років тому сума мого виграшу становила все ті ж 58 тис. дол. І зараз мені здається, я почуваюсь найщасливішою жінкою в Ірландії", - поділилася переможниця емоціями від виграшу.
"Я не граю в лотереї занадто часто. Це мама минулого тижня подарувала мені 10 квитків, і один з них виявився виграшним", - сказала вона.
Додамо, що про плани на грошовий приз ірландка поки мовчить.
Нагадаємо, жителька Черкаської області Ірина Здіорук була звичайною домогосподаркою, поки в квітні цього року не купила щасливий квиток "Лото-Забава", завдяки якому виграла 1 млн грн. Переможниця мріє про Париж. Але зізнаватися, на що саме витратить виграні кошти, теж поки не поспішає.