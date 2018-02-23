Дважды судимый спортсмен получил 10 лет за решеткой за убийство юноши

По словам заместителя руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрия Ковалева, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы. Он сообщил, что инцидент произошёл в октябре 2016 года в одном из кафе села Пархомовка, где в то время находился мужчина.

"Там, изрядно выпив, он начал демонстрировать свою физическую силу. Спровоцировал конфликт с другими посетителями и даже начал драку с одним из мужчин. В то же время в помещение зашел 19-летний парень. Увидев мужчин, которые устроили потасовку, он подошел к ним и пытался разнять. Однако спортсмен намеренно ударил его несколько раз кулаком в лицо. Юноша сначала согнулся от боли, а потом упал на пол. От полученных травм пострадавший скончался на месте", - рассказал Ю.Ковалев.

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Стоит отметить, что осужденный с детства занимался спортом, регулярно участвовал в спортивных соревнованиях. На момент совершения преступления учился в институте физической культуры и любил демонстрировать свое физическое превосходство. К тому же, он уже имел судимости за умышленное нанесение телесных повреждений и хулиганство.

В прокуратуре отметили, что пока приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры злоумышленник сейчас находится под стражей.

Напомним, в лесопосадке села Белая Церковь Раховского района иностранец, находящийся в Закарпатской области на заработках, до смерти забил местного жителя.