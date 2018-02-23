Двічі судимий спортсмен отримав 10 років за гратами за вбивство юнака
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Краснокутський районний суд Харківської області визнав винним 37-річного неодноразово судимого чоловіка в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, інформує УНН.
За словами заступника керівника Дергачівської місцевої прокуратури Юрія Ковальова, суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Він повідомив, що інцидент стався що в жовтні 2016 року в одному із кафе села Пархомівка, де в той час перебував чоловік.
“Там, добряче випивши, він почав демонструвати свою фізичну силу. Спровокував конфлікт з іншими відвідувачами та навіть почав бійку з одним із чоловіків. У той самий час до приміщення зайшов 19-річний хлопець. Побачивши чоловіків, що штовхалися, він підійшов до них та намагався розборонити. Однак спортсмен навмисно вдарив його кілька разів кулаком у обличчя. Юнак спочатку зігнувся від болю, а потім впав на підлогу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці”, – розповів Ю.Ковальов.
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Варто зазначити, що засуджений з дитинства займався спортом, регулярно брав участь у спортивних змаганнях. На момент скоєння злочину навчався в інституті фізичної культури та полюбляв демонструвати свою фізичну перевагу. До того ж, він вже мав судимості за умисне нанесення тілесних ушкоджень та хуліганство.
У прокуратурі зауважили, що наразі вирок суду не набув чинності, оскільки ще є час на апеляційне оскарження. На вимогу прокуратури зловмисник зараз перебуває під вартою.
Нагадаємо, у лісопосадці села Біла Церква Рахівського району іноземець, що перебував в Закарпатській області на заробітках, до смерті забив місцевого жителя.