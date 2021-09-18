Две отставки за день: из правительства Нидерландов из-за провала эвакуации из Афганистана ушла министр обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд подала в отставку после того, как ей вынесли вотум недоверия из-за провала эвакуации граждан королевства из Афганистана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NOS.
Детали
Издание сообщает, что решение об отставке министра было принято на экстренном съезде партии "Христианско-демократический призыв" (CDA), членом которой она является.
Отмечается, что сама министр была удивлена вотумом, но заявила, что теперь не может должным образом выполнять свои обязанности.
Цитата:
"Мое пребывание в должности подлежит обсуждению, поэтому я больше не могу выполнять свою работу должным образом", - заявила она.
Напомним
В пятницу, 17 сентября, стало известно, что и.о. министра иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг уходит в отставку. Парламент страны ранее выразил ей вотум недоверия из-за того, как была организована эвакуация сотрудников посольства королевства в Афганистане и местных жителей, которые делали запрос на убежище.
Накануне своего поста лишился глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который занимал его с мая 2019 года. Министра критиковали за то, что в момент взятия Кабула талибами он был в отпуске на Крите. По возвращению Рааб оставил непрочитанными тысячи электронных писем от людей, ищущих помощи, чтобы покинуть Афганистан. Британский премьер Борис Джонсон назначил Рааба госсекретарем по вопросам юстиции.
Между тем, Украина до 31 августа организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли из Афганистана более 650 человек. МИД сообщал, что Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа.
Контекст
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.