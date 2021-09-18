Дві відставки за день: з уряду Нідерландів через провал евакуації з Афганістану пішла міністр оборони

Деталі

Видання повідомляє, що рішення про відставку міністра було ухвалено на екстреному з'їзді партії "Християнсько-демократичний заклик" (CDA), членом якої вона є.

Відзначається, що сама міністр була здивована вотумом, але заявила, що тепер не може належним чином виконувати свої обов'язки.

Цитата:

"Моє перебування на посаді підлягає обговоренню, тому я більше не можу виконувати свою роботу належним чином", - заявила вона.

Нагадаємо

У п'ятницю, 17 вересня, стало відомо, що в.о. міністра закордонних справ Нідерландів Сігрід Кааг йде у відставку. Парламент країни раніше висловив їй вотум недовіри через те, як була організована евакуація співробітників посольства королівства в Афганістані і місцевих жителів, які робили запит на притулок.

Напередодні своєї посади позбувся голова МЗС Великої Британії Домінік Рааб, який обіймав її з травня 2019 року. Міністра критикували за те, що в момент взяття Кабула талібами він був у відпустці на Криті. Після повернення Рааб залишив непрочитаними тисячі електронних листів від людей, що шукають допомоги, щоб покинути Афганістан. Британський прем'єр Борис Джонсон призначив Рааба держсекретарем з питань юстиції.

Тим часом, Україна до 31 серпня організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли з Афганістану понад 650 осіб. МЗС повідомляв, що Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня.

Контекст

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайнього терміну - 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.