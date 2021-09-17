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Глава МИД Нидерландов подала в отставку из-за критики эвакуации из Кабула

Глава МИД Нидерландов подала в отставку из-за критики эвакуации из Кабула

Киев  •  УНН

 • 13787 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Исполняющая обязанности министра иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг уходит в отставку, сообщает De Telegraaf. Парламент страны ранее выразил ей вотум недоверия из-за того, как была организована эвакуация сотрудников посольства королевства в Афганистане и местных жителей, которые делали запрос на убежище, передает УНН.

Цитата

“Палата представителей считает, что кабинет министров действовал безответственно (при проведении эвакуации)”, — заявила Кааг и добавила, что готова понести последствия и оставить пост.

Детали

Политик не была обязана оставлять должность и.о. главы МИД после голосования, отмечает издание. Однако, считает Кааг, “министр должен уйти в отставку, если его политика отбрасывается”.

Кааг начала работать в правительстве Нидерландов в октябре 2017 как министр внешней торговли и развития. Она стала в. о. главы МИД 24 мая этого года, поскольку ее предшественник Стеф Блок перешел в министерство экономики. Ранее она сотрудничала с ООН и работала в Сирии и Ливане.

Дополнение

Кааг останется во главе лево-либеральной партии “Демократы 66”. На выборах в парламент 2021 партия заняла второе место с 15% голосов и получила 24 места.

После того как “Талибан” пришел к власти в Афганистане, власти королевства эвакуировали из этой страны 1,6 тыс. человек. В их числе — 700 граждан Нидерландов, около 600 афганцев, сотрудничавших с властью, активисты и журналисты. Выступая в парламенте, Кааг признала, что правительство медленно или неправильно реагировало на меняющуюся ситуацию в Афганистане, из-за чего не удалось эвакуировать некоторых афганцев, работавших как переводчики для нидерландских военных.

Что предшествовало

Накануне своего поста лишился глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который занимал этот пост с мая 2019 года. Министра критиковали за то, что в момент взятия Кабула талибами он был в отпуске на Крите. По возвращении Рааб оставил непрочитанными тысячи электронных писем от людей, ищущих помощи, чтобы покинуть Афганистан. Британский премьер Борис Джонсон назначил Рааба госсекретарем по вопросам юстиции.

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