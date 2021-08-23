У Нідерландах повністю заповнено центр для біженців із Афганістану: країна евакуювала понад 800 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Влада Нідерландів заявила, що центр тимчасового розміщення афганських евакуйованих заповнено, тому відкриватимуть другий пункт. Про це повідомляє УНН за даними AP.
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Сьогодні уряд Нідерландів повідомив, що у таборі для біженців із Афганістану закінчилися місця після прибуття в неділю 178 евакуйованих. Зазначимо, що табір зробили з військової казарми, розташованої у віддаленому селі Зуткамп.
Незабаром відкриють новий центр для розміщення більшої кількості афганців. Таким центром стане інша військова казарма у центральному місті Зейст.
Міністерство оборони Нідерландів повідомляє, що вони здійснили дев’ять рейсів до Кабула після того, як таліби захопили Афганістан. До Нідерландів прибуло вже шість рейсів із евакуйованими людьми. Загалом літаки перевезли понад 800 осіб, серед яких афганці, громадяни Нідерландів та інших країн.
Нагадаємо
Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
Західні країни евакуюють своїх громадян, співробітників, афганців на тлі того, як таліби на своїй першій пресконференції заявили, що хочуть мирних відносин із іншими країнами й пообіцяли шанувати права жінок, свободу ЗМІ та оголосити амністію урядовцям в Афганістані.
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