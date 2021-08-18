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Евакуація з Кабула прискорилася на тлі того, як таліби обіцяють мир

Евакуація з Кабула прискорилася на тлі того, як таліби обіцяють мир

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Західні країни активізують евакуацію з Афганістану, на тлі того, як "Талібан" на своїй першій пресконференції заявили, що хочуть мирних відносин з іншими країнами і пообіцяли права жінок і свободу ЗМІ, пише УНН з посиланням на західні ЗМІ, у тому числі Al Jazeera та Reuters.

Деталі

Літаки з сотнями евакуйованих з Кабула прибули до Великої Британії та Німеччини в середу, коли західні країни активізували зусилля з евакуації, а таліби пообіцяли права жінок, свободу ЗМІ і амністію урядовцям в Афганістані.

Літак британських ВПС з британськими громадянами та працівниками посольства приземлився на авіабазі в Оксфордширі у Великій Британії, у той час як уряд Німеччини зафрахтував рейс Lufthansa, який доставив до Франкфурта 130 евакуйованих.

Сполучене Королівство заявило, що вітатиме до 20 000 афганців у межах нової програми переселення, у якій пріоритет буде віддаватися жінкам, дівчаткам, представникам релігійних та інших меншин, повідомляють британські новинні агентства.

Схема, націлена на тих, хто, як вважається, "піддається найбільшому ризику порушень прав людини і нелюдського поводження з боку талібів", запропонує безпечний і законний шлях до Великої Британії, повідомила у вівторок газета Times.

Очікується, що в перший рік до Великої Британії прибуде близько 5 000 осіб.

Сполучені Штати заявили, що їх військовими рейсами наразі евакуйовано з Кабула 3 200 осіб, у тому числі 1 100 осіб лише у вівторок.

Збройні сили Канади (CAF) заявили, що планують відновити польоти до Афганістану для евакуації мирних жителів. "Рейси CAF підтримають поточні операції і дозволять евакуювати якомога більше афганців, які перебувають в небезпеці через тісні і тривалі відносини з Канадою", - зазначила прессекретар CAF в заяві, яку цитує Reuters.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон сказав, що першим австралійським евакуаційним рейсом з Афганістану було вивезено 26 осіб. "Це був перший з безлічі рейсів, залежно від погодних умов, і ми відзначаємо, що в кінці цього тижня прогноз погоди не надто сприятливий", - сказав Моррісон репортерам в Канберрі.

У понеділок Австралія заявила, що відправить 250 військовослужбовців в Кабул для евакуації своїх громадян і невстановленої ​​кількості афганців, які отримали візи після роботи в Австралії. За повідомленнями ЗМІ, мета країни - евакуювати 600 осіб. Моррісон не назвав цифр. "Наша мета - якомога більше, як можна швидше і безпечніше", - сказав він.

У вівторок таліби заявили, що хочуть мирних відносин з іншими країнами і будуть поважати права жінок в межах ісламського права.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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