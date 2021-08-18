США евакуювали з Афганістану понад 3,2 тис. осіб

Цитата

“Сьогодні військовими рейсами США були евакуйовані приблизно 1,1 тис. громадян США, постійних жителів США і членів їх сімей. <...> Тепер, коли ми налагодили потік, ми очікуємо, що ці цифри будуть рости”, — сказав чиновник, слова якого наводить прес-пул Білого дому. Всього у вівторок було здійснено 13 рейсів.

“На даний момент ми евакуювали понад 3,2 тис. осіб, включно з нашим персоналом. На додаток до цих більш ніж 3,2 тис. евакуйованих ми перемістили понад 2 тис. афганців, які звернулися за отриманням спеціальної імміграційної візи в США”, — додав представник Білого дому.