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США евакуювали з Афганістану понад 3,2 тис. осіб

США евакуювали з Афганістану понад 3,2 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Американська влада 17 серпня евакуювала з Афганістану близько 1,1 тис. громадян США, тих, хто має вид на проживання в Сполучених Штатах та членів їх сімей. Як повідомив журналістам представник Білого дому, всього за останні дні з Афганістану евакуйовано в цілому понад 3,2 тис. осіб, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні військовими рейсами США були евакуйовані приблизно 1,1 тис. громадян США, постійних жителів США і членів їх сімей. <...> Тепер, коли ми налагодили потік, ми очікуємо, що ці цифри будуть рости”, — сказав чиновник, слова якого наводить прес-пул Білого дому. Всього у вівторок було здійснено 13 рейсів.

“На даний момент ми евакуювали понад 3,2 тис. осіб, включно з нашим персоналом. На додаток до цих більш ніж 3,2 тис. евакуйованих ми перемістили понад 2 тис. афганців, які звернулися за отриманням спеціальної імміграційної візи в США”, — додав представник Білого дому.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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