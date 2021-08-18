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США эвакуировали из Афганистана более 3,2 тыс. человек

США эвакуировали из Афганистана более 3,2 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 14808 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Американские власти 17 августа эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. граждан США, тех, кто имеет вид на жительство в Соединенных Штатах и членов их семей. Как сообщил журналистам представитель Белого дома, всего за последние дни из Афганистана эвакуированы в общей сложности более 3,2 тыс. человек, передает УНН.

Цитата

“Сегодня военными рейсами США были эвакуированы около 1,1 тыс. граждан США, постоянных жителей США и членов их семей. <...> Теперь, когда мы наладили поток, мы ожидаем, что эти цифры будут расти”, — сказал чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома. Всего во вторник было совершено 13 рейсов.

“На данный момент мы эвакуировали более 3,2 тыс. человек, включая нашим персоналом. В дополнение к этим более 3,2 тыс. эвакуированных мы переместили более 2 тыс. афганцев, обратившихся за получением специальной иммиграционной визы в США”, — добавил представитель Белого дома.

Контекст

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

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