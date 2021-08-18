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Эвакуация из Кабула ускорилась на фоне того, как талибы обещают мир

Эвакуация из Кабула ускорилась на фоне того, как талибы обещают мир

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Западные страны активизируют эвакуацию из Афганистана, на фоне того, как "Талибан" на своей первой пресс-конференции заявили, что хотят мирных отношений с другими странами и пообещали права женщин и свободу СМИ, пишет УНН со ссылкой на западные СМИ, в том числе Al Jazeera и Reuters.

Детали

Самолеты с сотнями эвакуированных из Кабула прибыли в Великобританию и Германию в среду, когда западные страны активизировали усилия по эвакуации, а талибы пообещали права женщин, свободу СМИ и амнистию чиновникам в Афганистане.

Самолет британских ВВС с британскими гражданами и сотрудниками посольства приземлился на авиабазе в Оксфордшире в Великобритании, в то время как правительство Германии зафрахтовало рейс Lufthansa, который доставил во Франкфурт 130 эвакуированных.

Соединенное Королевство заявило, что будет приветствовать до 20 000 афганцев в рамках новой программы переселения, в которой приоритет будет отдаваться женщинам, девочкам, представителям религиозных и других меньшинств, сообщают британские новостные агентства.

Схема, нацеленная на тех, кто, как считается, "подвергается наибольшему риску нарушений прав человека и бесчеловечного обращения со стороны талибов", предложит безопасный и законный путь в Великобританию, сообщила во вторник газета Times.

Ожидается, что в первый год в Великобританию прибудет около 5 000 человек.

Соединенные Штаты заявили, что их военными рейсами пока эвакуированы из Кабула 3 200 человек, в том числе 1 100 человек только во вторник.

Вооруженные силы Канады (CAF) заявили, что планируют возобновить полеты в Афганистан для эвакуации мирных жителей. "Рейсы CAF поддержат текущие операции и позволят эвакуировать как можно больше афганцев, находящихся в опасности из-за тесных и длительных отношений с Канадой", - отметила пресс-секретар CAF в заявлении, которое цитирует Reuters.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что первым австралийским эвакуационным рейсом из Афганистана было вывезено 26 человек. "Это был первый из множества рейсов, в зависимости от погодных условий, и мы отмечаем, что в конце этой недели прогноз погоды не слишком благоприятный", - сказал Моррисон репортерам в Канберре.

В понедельник Австралия заявила, что отправит 250 военнослужащих в Кабул для эвакуации своих граждан и неустановленного количества афганцев, которые получили визы после работы в Австралии. По сообщениям СМИ, цель страны - эвакуировать 600 человек. Моррисон не назвал цифр. "Наша цель - как можно больше, как можно быстрее и безопаснее", - сказал он.

Во вторник талибы заявили, что хотят мирных отношений с другими странами и будут уважать права женщин в рамках исламского права.

Что было ранее

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

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