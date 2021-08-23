В Нидерландах полностью заполнен центр для беженцев из Афганистана: страна эвакуировала более 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Власти Нидерландов заявили, что центр временного размещения афганских эвакуированных заполнен, поэтому будут открывать второй пункт. Об этом сообщает УНН по данным AP.
Детали
Сегодня правительство Нидерландов сообщил, что в лагере для беженцев из Афганистана закончились места по прибытии в воскресенье 178 эвакуированных. Отметим, что лагерь сделали с военной казармы, расположенной в отдаленном селе Зуткамп.
Вскоре откроют новый центр для размещения большего количества афганцев. Таким центром станет другая военная казарма в центральном городе Зейст.
Министерство обороны Нидерландов сообщает, что они совершили девять рейсов в Кабул после того, как талибы захватили Афганистан. В Нидерланды прибыло уже шесть рейсов с эвакуированными людьми. В общем самолеты перевезли более 800 человек, среди которых афганцы, граждане Нидерландов и других стран.
Напомним
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Западные страны эвакуируют своих граждан, сотрудников, афганцев на фоне того, как талибы на своей первой пресс-конференции заявили, что хотят мирных отношений с другими странами и пообещали уважать права женщин, свободу СМИ и объявить амнистию чиновникам в Афганистане.
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