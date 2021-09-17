Глава МЗС Нідерландів подала у відставку через критику евакуації з Кабула

Цитата

“Палата представників вважає, що кабінет міністрів діяв безвідповідально (при проведенні евакуації)”, — заявила Кааг і додала, що готова понести наслідки та залишити пост.

Деталі

Політик не була зобов’язана залишати посаду в.о. глави МЗС після голосування, зазначає видання. Однак, вважає Кааг, “міністр повинен піти у відставку, якщо його політика відкидається”.

Кааг почала працювати в уряді Нідерландів в жовтні 2017 року як міністр зовнішньої торгівлі та розвитку. Вона стала в. о. глави МЗС 24 травня цього року, оскільки її попередник Стеф Блок перейшов в міністерство економіки. Раніше вона співпрацювала з ООН і працювала в Сирії та Лівані.

Доповнення

Кааг залишиться на чолі ліво-ліберальної партії “Демократи 66”. На виборах до парламенту 2021 року партія посіла друге місце з 15% голосів і отримала 24 місця.

Після того як “Талібан” прийшов до влади в Афганістані, влада королівства евакуювала з цієї країни 1,6 тис. осіб. У їх числі — 700 громадян Нідерландів, близько 600 афганців, які співпрацювали з владою, активісти і журналісти. Виступаючи в парламенті, Кааг визнала, що уряд повільно або неправильно реагував на мінливу ситуацію в Афганістані, через що не вдалося евакуювати деяких афганців, які працювали як перекладачі для нідерландських військових.

Що передувало

Напередодні своєї посади позбувся глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб, який займав цей пост з травня 2019 року. Міністра критикували за те, що в момент взяття Кабула талібами він був у відпустці на Криті. Після повернення Рааб залишив непрочитаними тисячі електронних листів від людей, що шукають допомоги, щоб покинути Афганістан. Британський прем’єр Борис Джонсон призначив Раабе держсекретарем з питань юстиції.