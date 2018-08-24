Две украинские легкоатлетки торжествовали на турнире в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Итальянское городок Роверето принимал легкоатлетические соревнования в которых высокие места заняли и представительницы Украины, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
На старт 400-метровки с барьерами вышли все три участницы чемпионата Европы от Украины. Серебряная медалистка Берлина-2018 Анна Рыжикова уверенно победила, показав время 55,74 с. Виктория Ткачук была четвертой (56,47 с). Мария Миколенко в своем забеге финишировала пятой, вслед за Ткачук, но по результатам двух заняла шестое место (57,52 с).
Еще одну победу Украина отпраздновала в секторе для прыжков в высоту. Андрей Проценко стал первым с результатом 2,26 м. Такой же результат показали еще два атлета — кениец Мэтью Саве и итальянец Джанмарко Тамбери, — но за попытками оба уступили Проценко. Дмитрий Демьянюк занял шестое место (2,15 м).
Две трети ступени имеем в беге на 800 метров среди женщин и прыжков в длину среди мужчин. Третьей финишную линию на 800-метровке пересекла Наталья Прищепа. Время украинском — 2:00,26 мин. Победила француженка Реней Ламот (1:59,58 мин).
Владислав Мазур в лучшей из попыток прыгнул в длину на 7,73 м и замкнул первую тройку. Победил грек Милтиадис Тентоглу (8,00 м).
Еще двое украинских атлетов соревновались в секторе для метания копья. Анна Гацко-Федусова в соревнованиях среди женщин стала седьмой (55,06 м). В соревнованиях среди мужчин Юрий Кушнирук после двух заступов третью попытку пропустил и завершил турнир без результата.
Напомним, что бегунья Анна Рыжикова приносила Украине серебряную медаль ЧЕ.