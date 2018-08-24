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Дві українські легкоатлетки тріумфували на турнірі в Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Італійське містечко Роверето приймало легкоатлетичні змагання в яких високі місця посіли й представниці України, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.

Дві українські легкоатлетки тріумфували на турнірі в Італії

На старт 400-метрівки з бар’єрами вийшли всі три учасниці чемпіонату Європи від України. Срібна медалістка Берліна-2018 Анна Рижикова впевнено перемогла, показавши час 55,74 с. Вікторія Ткачук була четвертою (56,47 с). Марія Миколенко у своєму забігу фінішувала п’ятою, слідом за Ткачук, але за результатами двох посіла шосте місце (57,52 с).

Ще одну перемогу Україна відсвяткувала у секторі для стрибків у висоту. Андрій Проценко став першим з результатом 2,26 м. Такий же результат показали ще два атлети — кенієць Метью Саве й італієць Джанмарко Тамбері, — проте за спробами обоє поступилися Проценкові. Дмитро Дем’янюк посів шосте місце (2,15 м).

Дві треті сходинки маємо з бігу на 800 метрів серед жінок і стрибків у довжину серед чоловіків. Третьою фінішну лінію на 800-метрівці перетнула Наталія Прищепа. Час українки — 2:00,26 хв. Перемогла француженка Реней Ламот (1:59,58 хв).

Владислав Мазур у найкращій зі спроб стрибнув у довжину на 7,73 м і замкнув першу трійку. Переміг грек Мілтіадіс Тентоглу (8,00 м).

Ще двоє українських атлетів змагалися у секторі для метання списа. Ганна Гацько-Федусова у змаганнях серед жінок стала сьомою (55,06 м). У змаганнях серед чоловіків Юрій Кушнірук після двох заступів третю спробу пропустив і завершив турнір без результату.

Нагадаємо, що бігунка Ганна Рижикова приносила Україні срібну медаль ЧЄ.

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