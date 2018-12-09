Две трети жителей оккупированного Симферополя остались без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Авария на перекрестке Севастопольской и Чехова оставила без воды две трети жителей Симферополя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"Две трети жителей Симферополя, около 200 тыс. человек, - без воды, произошла авария на водопроводе", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, водоснабжение планируют восстановить к вечеру. На месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".
В администрации так называемой власти города сообщили улицы, на которых ограничили водоснабжение: "Старый город" - улица Севастопольская от переулка Гренажного до ЦУМа, Тарабукина, Красный Партизан, Батурина, Субхи, переулок Днепропетровский, Ефремова, Красноармейская, Нестерова, Кирова (от центрального рынка к площади Советской), Полигонная, Неапольская, Братска.
⚡️ Серьезная авария на водоводе в центре Симферополя оставила без водознабжения несколько районов города. Прорыв произошел на трубе 300 мм. Устранить аварию специалисты "Воды Крыма" планують до конца дня: крым # крыминформ # симферополь # авария # водовод # водоснабжение